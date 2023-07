Ein kleiner Junge war in Apolda allein unterwegs. Eine Frau rief die Polizei (Symbolfoto).

Kleiner Junge ganz allein auf Entdeckungstour am Apoldaer Bahnhof

Apolda. Ein Vierjähriger ist ganz allein in Apolda unterwegs gewesen. Eine Frau machte sich Sorgen und rief die Polizei.

Ein kleiner Junge war am Samstag ganz allein auf dem Bahnhof in Apolda unterwegs. Eine Frau rief deshalb gegen Mittag bei der Polizei an.

Der Vierjährige habe seine Adresse nicht gekannt, teilt die Polizei am Sonntag. Er konnte die Polizisten jedoch zu seinem Wohnhaus führen.

Dort hatten die Eltern noch gar nicht bemerkt, dass der Sohn nicht mehr zu Hause war. Die Polizisten führen ein "erzieherisches Gespräch" über ihre Pflichten als Eltern.

