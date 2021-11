Kleintransporter stößt gegen Verkehrsschild auf A4 - 13.000 Euro Schaden

Bucha. In den frühen Morgenstunden kam ein Kleintransporter-Fahrer zwischen Magdala und Bucha von der Straße ab.

In den frühen Montagmorgenstunden verunfallte ein Caddy-Fahrer auf der Autobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Bucha und Magdala. Gegen 3.30 Uhr war der Kleintransporter in Richtung Dresden unterwegs und kam vom rechten Fahrstreifen ab, heißt es in der Meldung der Autobahnpolizei. Das Fahrzeug stieß dann mit der Stütze eines Verkehrszeichens zusammen. Nach etwa 300 Metern außerhalb der Fahrbahn blieb der Kleintransporter hinter der Betongleitwand stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Jena gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich Schätzungen der Polizei zufolge auf 13.000 Euro.

Weitere Blaulichtmeldungen aus der Region