Kohlenmonoxid-Alarm: Rettungskräfte-Großeinsatz in Saalfeld

Saalfeld. Mehrere Bewohner eines Hauses wegen Übelkeit ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Gas-Austritts steht jetzt fest.

In Saalfeld hat es am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz mehrerer Feuerwehren gegeben. Da die Bewohner eines Wohnhauses in der Pfortenstraße über Übelkeit klagten und der Verdacht einer Kohlenmonoxid-Vergiftung bestand, „wurde der Gefahrenzug alarmiert“, erklärte Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) auf Anfrage dieser Redaktion am Mittwoch. Wie Anwohner erklärten, seien zeitweilig acht Feuerwehr-Fahrzeuge vor Ort gewesen. Nach Informationen dieser Redaktion waren auch mehrere Freiwillige Feuerwehren der Region im Einsatz, auch der Kreisbrandinspektor war vor Ort.

Einsatz-Ursache war aus einer Heizung ausgetretenes Kohlenmonoxid

Die Landespolizeiinspektion (LPI) Saalfeld teilte am Mittwoch auf Anfrage mit, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Pfortenstraße in Saalfeld hätten vor Ort neben dem 96-jährigen Hausbewohner mehrere Gäste anlässlich einer Feier angetroffen, welche teilweise über Atemprobleme klagten. Es habe sich nach Prüfung durch die Feuerwehr und einen hinzugerufenen Notarzt herausgestellt, „dass mutmaßlich Kohlenmonoxid durch das Betreiben einer Gas-Heizungsanlage ausgetreten war und zu Übelkeit sowie Atembeschwerden bei den Betroffenen geführt hatte“.

Bereits bei Eintreffen der Polizei hatten sich die Personen bereits aus dem Gefahrenbereich begeben, so die Polizei weiter. Der 96-jährige Gastgeber sowie vier weitere Personen seien aufgrund des Verdachts der Kohlenmonoxidvergiftung ins Saalfelder Krankenhaus gebracht worden. „Vier der fünf Patienten wurden im Laufe des Abends nach erfolgreicher Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen- eine Person verblieb in Anbetracht anderer medizinischer Umstände in stationärer Behandlung“, so die Polizei weiter.

Gegen 18 Uhr war der Einsatz der Rettungskräfte beendet

Gegen 18 Uhr sei der Einsatz der Polizei, u.a. in Verbindung mit einer zeitweisen Straßensperrung, beendet worden. Die LPI Saalfeld: „Der Einsatzort wurde noch am Abend durch Zuständige nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen wieder freigegeben - offensichtlich war ein technischer Defekt an der Anlage ursächlich.“ Auch Saalfelds Bürgermeister sprach nach Rücksprache mit dem Stadtbrandmeister von einem „technischen Defekt in der Heizungsanlage“. Kania äußerte sich froh darüber, dass der Vorfall weitgehend glimpflich ausging.