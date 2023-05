Kollision an Kreuzung – Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Hermsdorf Beim Sturz mit seinem Rad hat sich ein Mann schwer verletzt. Zudem kam es in Hermsdorf zu einem Unfall an einer Kreuzung. Die Meldungen für den Saale-Holzland-Kreis.

Die Meldungen der Polizei für den Saale-Holzland-Kreis

Radfahrer stürzt un erleidet schwere Kopfverletzungen

Die Polizei wurde am Samstag gegen 13.45 Uhr über einen gestürzten Radfahrer informiert. Wie es in der Mitteilung heißt, war der ältere Herr auf der Kreisstraße zwischen Rauschwitz und Pretschwitz unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierdurch habe der Rentner die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und sei umgefallen. Durch den Sturz erlitt der Mann, der keinen Schutzhelm trug, schwere Kopfverletzungen und wurde intensivmedizinisch versorgt.

Vorfahrt missachtet: Auto und Motorrad kollidieren

Am Samstagabend gegen 22.45 Uhr war eine 71-Jährige mit ihrem Auto auf der Kreuzstraße aus Richtung Eineborn unterwegs. Dort wollte sie an der Kreuzung geradeaus fahren. Hierbei übersah die Dame einen 52-jährigen Mann, der mit seinem Motorrad aus St. Gangloff gefahren kam. Beide Fahrzeuge kollidierten in der Kreuzungsmitte. Während die Verursacherin mit einem Schock davon kam, musste der Motorradfahrer ärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Angaben der Polizei entstand ein Schaden von 8000 Euro.

Betrunken unterwegs

Stattliche 1,77 Promille pustete ein junger Mann am Sonntagmorgen im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Der 36-Jährige hatte zuvor eine Tanzveranstaltung besucht und war mit seinem Pkw auf dem Weg nach Hause, als ihn die Streife routinemäßig in Ottendorf kontrollierte. Zudem konnten die Beamten feststellen, dass das Fahrzeug nicht pflichtversichert war, weshalb sich der Fahrer nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten muss. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

