In der Rautenstraße krachte es am Sonntagabend im Kreisverkehr.

Kollision in Nordhausen: Vorfahrt in Kreisverkehr missachtet

Nordhausen. Was bei dem Unfall passiert ist und wo genau es in Nordhausen krachte.

In einem Kreisverkehr in der Rautenstraße in Nordhausen ist es am Sonntagabend auf Höhe der Neustadtstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen. Das geht aus einer Mitteilung der Landespolizei-Inspektion Nordhausen hervor.

Demnach wollte ein 41-jähriger Autofahrer in den Kreisel einfahren. Hierbei habe er einen Pkw übersehen, der Vorfahrt hatte, so die Nordhäuser Polizei. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wodurch an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand. Die genaue Höhe des Schadens hat die Landespolizei-Inspektion Nordhausen jedoch nicht mitgeteilt. Während der Einsatzmaßnahmen an der Unfallstelle sei es in der Nordhäuser Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen gekommen.