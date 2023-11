In mehrere Keller in Gotha sind Unbekannte eingebrochen. (Symbolbild)

Kollision mit Laterne und sieben Einbrüche in Keller – die Meldungen der Polizei für den Kreis Gotha

Gotha In Gotha sind Unbekannte in mehrere Keller eingebrochen. Nun werden Zeugen gesucht. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Der Polizeibericht für Gotha

Frau kommt mit Auto von Straße ab

Eine 77-jährige Mitsubishifahrerin kam am Freitagnachmittag gegen 13.50 Uhr in der Waltershäuser Straße in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Ihr Pkw war daraufhin nicht mehr fahrbereit. Zur Unfallaufnahme musste die Waltershäuser Straße voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Die 77-Jährige blieb unverletzt.

Zeugen nach Einbrüchen in Keller gesucht

In einem Wohnblock in der Lindemannstraße in Gotha kam es zu mehreren Kellereinbrüchen. Die Tatzeit erstreckt sich vom Freitag, 11 Uhr, bis zum Samstag, 08:35 Uhr. Durch noch unbekannte Täter wurden insgesamt sieben Keller aufgebrochen. Der Beuteschaden beläuft sich auf 900 Euro. Es wurden unter anderem Küchenutensilien, Reisetaschen, Deko- sowie Hygieneartikel und drei Angeln entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 (Bezugsnummer 0288076/2023) zu melden.

Moped aus Scheune gestohlen

Unbekannte haben zwischen Freitag, 16:30 Uhr, und Samstag, bis zum Samstag, 9.45 Uhr, aus einer Scheune in der Hauptstraße in Burgtonna ein Moped gestohlen. Bei dem Beutegut handelt es sich um eine Simson S51 in der Farbe Blau. Das Kleinkraftrad hat laut Polizeiangaben einen Wert von 3000 Euro. Der Inspektionsdienst Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0288030/2023 (Tel. 03621/781124) erbeten.

Unbekannte werfen Kürbis und Steine gegen Tür

Einen verspäteten Halloween-"Streich" erlaubten sich Unbekannte am Samstag im Schuchardtsweg in Friemar. Gegen 1.30 Uhr warfen sie einen Kürbis und Steine gegen die Balkontür einer 55-jährigen Bewohnerin. Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort. An der Balkontür entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 (Bezugsnummer 0288072/2023) zu melden.

Werkzeug gestohlen

Zu einem Diebstahl aus einer Gartenhütte kam es in der Wanderslebener Straße in Mühlberg. Wie die Polizei mitteilte sind Unbekannte zwischen Montag, 30.10.2023, 16.30 Uhr, und Samstag, 4.11.2023, 09.30 Uhr, in die Hütte eingebrochen. Die Täter erbeuteten hochwertiges Werkzeug der Marke "Makita". Dieses hatte einen Wert von 1125 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer 0288055/2023 entgegen.

