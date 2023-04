Innerhalb weniger Stunden kam es zu zwei Unfällen am Nordhäuser Taschenberg ( Symbolbild).

Kollision nach Vorfahrtsfehler: Erneut Unfall am Nordhäuser Taschenberg

Nordhausen Bei einem Unfall am Nordhäuser Taschenberg ist am Samstag ein Mann verletzt worden. Wenige Stunden zuvor ereignete sich dort bereits ein Unfall mit einem Schwerverletzten.

Am Samstag gegen 17 Uhr ist es unterhalb des Nordhäuser Taschenbergs erneut zu einem Unfall gekommen. Laut Angaben der Polizei war ein 20-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Halleschen Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe Taschenberg bog er nach links in Richtung Zorger Straße ab. Dabei habe er die Vorfahrt eines Skoda-Fahrers missachtet. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 52-jährige Fahrer des Skoda wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden wird insgesamt auf 4000 Euro geschätzt.

Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nur Stunden zuvor, gegen 11.40 Uhr, kam es bereits zu einem schweren Unfall am Taschenberg. Ein 58-jähriger Rollerfahrer war ungebremst in die Seite eines Autos geprallt. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

