Oliver Nowak über den Großbrand in Eßbach

Kommentar: Zusammenhalt am Einsatzort

Bei dem Großbrand in Eßbach hat sich wieder gezeigt, wie wichtig es ist, dass viele Kräfte zusammenarbeiten. Und es war schnell klar, dass es viele Feuerwehren braucht, um den Brand effektiv bekämpfen zu können. Leider waren die Scheune in der das Feuer ausbrach als auch das benachbarte Wohnhaus nicht mehr zu retten. Ersteres konnte schon auf der Anfahrt zum Einsatzort erahnt werden. Wenn sich dichter, schwarzer Rauch mehrere hundert Meter hoch seinen Weg in den Himmel bahnt, muss ein Feuer schon ordentlich wüten.