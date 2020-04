Sondershausen. Bei einem Unfall auf der L1033 bei Sondershausen ist am Donnerstagabend ein 56-Jähriger verletzt worden.

Kontrolle über Auto verloren: Mann bei Unfall nahe Sondershausen verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend auf der L 1033 im Kyffhäuserkreis. Ein 56-Jähriger war in Richtung Dietenborn unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verlor und von der Straße abkam.

56-Jähriger wurde verletzt in Klinik gebracht

Unfall auf L1033.

Nach ersten Informationen von vor Ort, könnte der Fahrer alkoholisiert gewesen sein. Wegen der Schwere der Verletzungen konnte aber keine Atemalkoholbestimmung durchgeführt werden. Zur weiteren Behandlung wurde der 67-Jährige in eine Klinik gebracht. Die Polizei stellte den Führerschein vorläufig sicher. Am Auto entstand Totalschaden.