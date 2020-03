Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kripo verhaftet 29-jährigen Mann in Nordhausen

Beamte der Nordhäuser Kriminalpolizei durchsuchten aufgrund eines laufenden Ermittlungsverfahrens am Mittwoch die Wohnung eines 29-jährigen Mannes im Stadtgebiet von Nordhausen, berichtete die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Die Aktion hat sich gelohnt. Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten neben einem vierstelligen Bargeldbetrag auch Marihuana und Amphetamin in nicht geringer Menge sicher. Außerdem fanden sie in der Wohnung des Mannes Munition und erlaubnisfreie Waffen. Die Beamten nahmen den 29-jährigen Nordhäuser vorläufig fest. Am Donnerstag will die Staatsanwaltschaft in Mühlhausen über einen Haftantrag entscheiden.