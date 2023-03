Kurioser Einbruch in Gera: Diebe stehlen mehrere Getränkeflaschen

Gera. Am Wochenende brachen Diebe durch eine Fensterscheibe in ein Autohaus ein. Die Beute waren mehrere Getränkeflaschen.

Unbekannte brachen zwischen Samstag und Montag in ein Autohaus in Gera ein. Die Täter schlugen zunächst eine Fensterscheibe ein und gelangten danach auf unbekannte Art in ein Büro. Hier entwendeten die Einbrecher laut Polizei zunächst mehrere Elektroartikel, bevor sie weitere Räumlichkeiten durchsuchten. In einem anderen Raum stahlen die Diebe mehrere Getränkeflaschen und ließen stattdessen die Elektroartikel zurück.

Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute. Zeitgleich besprühten Unbekannte mit roter und grauer Farbe die Außenfassade des Autohauses. Die Polizei ermittelt derzeit, ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen.

