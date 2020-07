Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kyffhäuser: Razzia in zehn Objekten

Eine großangelegte Durchsuchungsaktion hat die Polizei im Kreisgebiet vorgenommen. „Es handelt sich um den Vorwurf der Beschaffungskriminalität und der Eigentumsdelikte in zahlreichen Fällen“, sagte Fränze Töpfer. Laut der Sprecherin der Landespolizeiinspektion Nordhausen waren am Dienstagabend davon insgesamt zehn Objekte betroffen. In Artern und Umgebung wurden sieben Wohnungen und Nebengelasse durchsucht – darunter in Ringleben, Voigtstedt und Reinsdorf. In Sondershausen durchsuchten die Beamten eine Wohnung, eine Garage und ein Gartengrundstück.

Es wird gegen insgesamt acht Tatverdächtige ermittelt, darunter eine Frau. Da es sich um ein laufendes Verfahren und mögliches Täterwissen handelt, könne die Polizei vorerst keine weiteren Details offenlegen, betonte Töpfer.