Kyffhäuserkreis: Motorradfahrer nach Sturz im Krankenhaus

Eine Schutzplanke an der Bundesstraße 85 stoppte am Sonntagnachmittag den Sturz eines Motorradfahrers. Der Mann befuhr gegen 15.15 Uhr mit seiner KTM die Bundesstraße aus Richtung Bad Frankenhausen in Richtung Kyffhäuserdenkmal. In einer Linkskurve verlor der 36-Jährige die Kontrolle über seine Maschine und stürzte, heißt es in einer Polizeimeldung. Er kam, nicht lebensgefährlich verletzt, ins Krankenhaus. Sein Krad musste abgeschleppt werden.