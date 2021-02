Ladekran rammt bei Bad Lobenstein einen Sattelzug

Schreck in der Morgenstunde: auf der Bundesstraße 90 bei Bad Lobenstein wurde ein Sattelzug von dem ausgefahrenen Ladekran eines Holztransporters getroffen. Glücklicherweise erlitt niemand Verletzungen.

Kurz vor 6 Uhr wollte der Fahrer des aus Richtung Bad Lobenstein kommenden Sattelzuges an der „Trompete" auf die Straße in Richtung Saaldorf auffahren und befand sich hierzu in der Beschleunigungsspur. Aus Richtung Schönbrunn näherte sich der Holztransporter, der ebenfalls in Richtung Saaldorf unterwegs gewesen ist. Als er an dem Sattelzug vorbeifuhr, ragte der Ladekran nach rechts hinaus, schlug zunächst im Heck des Sattelzuges ein und schleifte an der gesamten Fahrzeuglänge entlang bis zur Fahrerkabine.

An den beiden Lastwagen entstand erheblicher Sachschaden. Gegenüber der Polizei gab der Fahrer des Holztransporters an, dass offenbar ein technischer Defekt dazu geführt habe, dass der Ladekran plötzlich herausragte.

Suche nach VW-Transporter

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der am Donnerstag gegen 18 Uhr zwischen Dittersdorf und Dragensdorf passierte. Dem Fahrer eines Iveco-Lkw kam in einer Linkskurve laut Mitteilung der Polizei ein VW-Transporter entgegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Obwohl Sachschaden entstand, setzte der VW seine Fahrt einfach fort. Es soll sich möglicherweise um einen weißen T4 mit Doppelkabine und Pritsche gehandelt haben, dessen Heckscheibe durch ein weiß-gelbes Blech ersetzt ist. Vom Kennzeichen wurde der Kreiskenner GRZ erkannt. Wer Hinweise zu diesem Fahrzeug geben kann, möchte sich bitte an die Polizei wenden.

Weitere Polizeimeldungen aus Ostthüringen: