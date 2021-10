Ladenscheibe mit Stein beschädigt - Tausende Euro Schaden nach Unfall

Mühlhausen. Die Meldungen der Polizei für den Unstrut-Hainich-Kreis.

Mehrere Tausend Euro Schaden nach Unfall in Mühlhausen

Samstag gegen 11 Uhr fuhren ein Sprinter und ein Pkw SSangyong in der Wendewehrstraße in Mühlhausen in Richtung Ammerbrücke. An der Ammerbrücke musste der Sprinter bremsen. Der nachfolgende Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Sprinter auf. Es entstand an beiden Pkw ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Aggressiver Ladendieb

Zu einen weiteren Einsatz wurde die Polizei am Samstagvormittag in Mühlhausen auf den Steinweg gerufen. Dort hatte in einem Sportgeschäft ein Ladendieb eine Jacke im Wert von 100 Euro in einen Beutel gesteckt und wollte den Laden verlassen. Seine Personalien gab dieser dem Verkaufspersonal nicht an und verhielt sich diesen gegenüber sehr aggressiv. Der Polizei erzählte der Dieb, dass er diese Jacke bezahlen wollte. Bei der Durchsuchung der Person wurden 13 Euro Bargeld gefunden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Mit Stein Ladenscheibe eingschlagen

Samstagnachmittag wurde die Polizei in ein Geschäft für Tabak und Pfeifenzubehör in die Ammerstraße in Mühlhausen gerufen, um eine Sachbeschädigung aufzunehmen. Dort hatten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag die Schaufensterscheibe mit einen Stein beschädigt. Die Scheibe hat nun einen Riss und mehrere Einschlagstellen. An der Scheibe entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Zeugen werden gesucht.

Weitere Meldungen der Polizei für den Unstrut-Hainich-Kreis

