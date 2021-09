Laster kippt auf A 38 um - Autobahn voll gesperrt

Querfurt Ein Lkw wurde am Montag auf der A38 von einer Windböe erfasst und kippte um. Die Ladung verteilte sich über die Fahrbahn.

Ein schwerer Lkw-Unfall ereignete sich am Montagvormittag auf der A38 an der Grenze zu Thüringen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen der Polizei wird davon ausgegangen, dass der Fahrer eines Lkw in Richtung Göttingen fuhr. Zwischen den Anschlussstellen Querfurt und Eisleben wurde er von einer Windböe erfasst, worauf dessen Anhänger auf der Fahrbahn umkippte. Die Ladung des Anhängers (Papier) wurden auf der Fahrbahn verteilt.

Der Lkw-Fahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus nach Halle (Saale) gebracht. Es entstand Sachschaden. Der Lkw und Anhänger sind nicht mehr fahrbereit und müssen durch einen Hilfsdienst geborgen werden.

Die Autobahn ist in Richtung Göttingen voll gesperrt. Wie lange diese Vollsperrung noch andauern wird kann derzeit nicht gesagt werden.

