Staßfurt. In Sachsen-Anhalt hat ein Lkw 280 Kästen Bier verloren. Die Straße musste gesperrt werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Laster verliert 280 Kästen Bier

Ein Laster hat im Salzlandkreis 280 Kästen Bier Ladung während der Fahrt verloren.

Der Lkw sei am Dienstagmorgen in der Innenstadt von Staßfurt in Sachsen-Anhalt unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Grund für den Vorfall sei ein technischer Defekt, weswegen sich eine Seitenwand des Anhängers geöffnet habe.

Die Freiwillige Feuerwehr beseitigte die entstandene Unordnung. Für rund eineinhalb Stunden sei der Verkehr gestört worden.

Falschgeld im Handschuh: „Schöne Bescherung“ am ersten Weihnachtstag

Herzlose Diebe stehlen Kindern in Erfurt die Weihnachtsgeschenke