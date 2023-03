Linke kritisiert: Unbekannte Antisemiten beschmieren Gedenktafel in Altenburg mit Hakenkreuz

Altenburg. Unbekannte haben am Donnerstagmorgen die Gedenktafel zu einem ehemaligen jüdischen Gebetssaal in Altenburg mit Hakenkreuz und Verleumdung beschmiert. Die Linke verurteilt das.

Am Donnerstagmorgen haben Unbekannte eine Gedenktafel in Altenburg antisemitisch beschmiert. Die Tafel weißt daraufhin, dass sich an dieser Stelle ein jüdischer Gebetssaal befand, der während der Progromnacht 1938 beschädigt wurde. Nach Angaben des Altenburger Landtagsabgeordneten Ralf Plötner (Die Linke) wurde die Tafel mit einem Hakenkreuz und antisemitischer Aufschrift von bisher Unbekannten beschmiert.

Ralf Plötner verurteilte die antisemitische Schmiererei: „Dieser antisemitischen Straftat müssen Konsequenzen folgen. Die Stadtverwaltung und die Stadtgesellschaft dürfen bei solch einem Angriff auf die deutsch-jüdische Gedenkkultur nicht wegsehen, sondern müssen den Realitäten in dieser Stadt ins Auge sehen.“

