Lkw mit Mobilkran bleibt in Weimar an Brücke hängen

Für erhebliche Behinderungen auf den Straßen im Bahnhofsviertel hat am Montagmittag ein Unfall an der Bahnunterführung auf der Ettersburger Straße gesorgt. Sie musste für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde ab den Kreuzungen Rießner- und Schopenhauerstraße am Bahnhof beziehungsweise über die Rießnerstraße umgeleitet. Er musste sich dementsprechend stadtein- und -auswärts über die Friedrich-Ebert-Straße quälen.

Der Fahrer eines Lasters mit Großcontainer war gegen 12.20 Uhr beim Befahren der Straße mit seinem Mobilkran an dem Brückenbauwerk hängen geblieben. In der Folge rissen Teile des Krans und der Hydraulik ab und verteilten sich großflächig an und unter der Brücke.

Die Kameraden der Weimarer Feuerwehr nahmen zunächst das Öl auf der Straße mit Bindemittel auf. Anschließend wurde das Öl an den Wänden und der Brücke mit Bioversal abgesprüht und mit Wasser gespült.

Der Fahrer des Lasters konnte samt Ladekran seine Fahrt zur nächstmöglichen Werkstatt in der Nähe eigenständig fortsetzen. Die Polizeiinspektion Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zur Einsatzstelle wurde auch ein Statiker angefordert. Dieser muss nun prüfen, ob die Brücke einen statischen Schaden erlitten hat. Die Schadenshöhe ist derzeitig auch noch nicht bekannt. Wieso der Mobilkran mit der Brücke kollidierte, war zunächst ebenso noch unklar. Möglicherweise könnte es sich um einen Bedienungsfehler des Fahrers handeln.

Bereits am 6. Dezember des Vorjahres hatte es an der Bahnunterführung auf der Friedrich-Ebert-Straße einen ähnlichen Unfall gegeben.