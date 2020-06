Am frühen Freitagmorgen kam es zu einem schweren Unfall in Altkirchen im Altenburger Land.

Altkirchen. Am Freitagmorgen ist die Schmöllner Straße in Altkirchen im Altenburger Land voll gesperrt.

Lkw fährt in Altkirchen frontal in Gebäude: Haus eingestürzt

Lkw fährt in Altkirchen frontal in Gebäude: Haus eingestürzt

Am Freitagmorgen ist laut Polizei in einer 30er Zone ein LKW frontal in ein Gebäude gefahren. Das Gebäude ist mittlerweile eingestürzt. Die Bergungsarbeiten laufen.

Wir berichten, wenn es weitere Informationen gibt.

