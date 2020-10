Lkw fährt sich in Kahla fest - Hauswand beim Durchquetschen beschädigt

Unaufmerksam war Montagmorgen vermutlich ein Lkw-Fahrer in Kahla. Kurz vor halb 6 bog er mit seinem Gespann in die Roßstraße ein, obwohl die Einfahrt für ihn verboten ist. Aufgrund einer aktuellen Baustelle ist die Fahrbahn zudem noch weiter verengt, so dass ein Passieren mit einem größeren Fahrzeug nicht möglich ist. Trotzdem fuhr der Fahrer weiter und beschädigt dabei im Baustellenbereich eine Hauswand. Kurzzeitig war die Straße blockiert, es ging nicht vor und nicht zurück.

Gemeinsam mit dem Ordnungsamt konnte man den Lkw über den Markt und die Margarethenstraße aus der misslichen Situation geleiten. Die Höhe des Sachschadens sowohl an der Hauswand als auch an der Zugmaschine kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: