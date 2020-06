Der 48-jährige Lkw-Fahrer war mit über drei Promille in der Atemluft aif der Autobahn unterwegs.

Gera. Mit 3,06 Promille Alkohol in der Atemluft hat die Autobahnpolizei am Montagnachmittag auf der A4 einen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lkw-Fahrer mit über 3 Promille auf A4 unterwegs

Nach Angaben der Polizei meldete sich ein Lkw-Fahrer am Telefon, der einen Kollegen bemerkt hatte, welcher mit seinem Laster Schlangenlinien auf der A4 in Richtung Frankfurt am Main fuhr. Ihm sei außerdem aufgefallen, dass der Fahrer gesundheitlich keinen guten Eindruck gemacht hatte.

Eine Streife der Autobahnpolizei machte sich auf den Weg, konnte den vom Anrufer beschriebenen Lkw ausmachen und lotsten dessen Fahrer auf einen Autobahnparkplatz. Bei dem 48-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Die Messung ergab einen Wert von 3,06 Promille.

Gegen den Berufskraftfahrer wurde eine Anzeige erstellt. Der Lkw des 48-Jährigen wurde von Polizisten bis zur Übernahme durch einen neuen Fahrer des Unternehmens gesichert.