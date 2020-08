Lkw kracht gegen Hebebühne – Arbeiter verletzt

Bei dem Unfall wurde einer der Arbeiter verletzt. Er kam in ein Krankenhaus (Symbolbild).

Hildburghausen. Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist in Hildburghausen ein Arbeiter auf einer Hebebühne verletzt worden.

Der Mann habe am Freitag gemeinsam mit einem Kollegen vom Korb der Hebebühne aus ein Banner am Ortsausgang der Stadt angebracht, teilte die Polizei mit. Ein Lkw-Fahrer, der mit zu hohem Tempo unterwegs gewesen sei, habe die Höhe seines Fahrzeugs zu der Hebebühne falsch eingeschätzt und sei dagegen gekracht. Dabei wurde einer beiden Männer auf der Hebebühne verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Bei dem Lkw-Fahrer war ein freiwilliger Drogenvortest positiv. Es folgte deshalb eine Blutentnahme. Über deren Ergebnis sowie zum Alter der an dem Unfall beteiligten Männer wurden keine Angaben gemacht.

