Lkw kracht in Leitplanke: Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf 71

Ein Unfall auf der A71 sorgt am Freitag für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Wie die Autobahnpolizei informierte, habe ein 52-Jähriger mit seinem Lkw am Morgen kurz nach dem Dreieck Suhl in Richtung Schweinfurt offenbar wegen gesundheitlichen Problemen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, fuhr in die Mittelleitplanke und beschädigte diese auf einer Länge von ca. 200 Meter.

Fahrzeugteile seien auch auf die Gegenfahrbahn geraten und es liefen mehrere 100 Liter Kraftstoff aus. Der Lkw-Fahrer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird derzeit von der Polizei mit 50.000 Euro beziffert.

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde die Autobahn zwischen dem Dreieck Suhl und der Anschlussstelle Meiningen Nord für mehrere Stunden voll gesperrt. Zudem sei die Überfahrt von der A73 auf die A71 in Richtung Schweinfurt derzeit nicht möglich.

Gegen 7.15 Uhr wurde ein Fahrstreifen in Richtung Schweinfurt für den Verkehr frei gegeben. Durch die Sperrung kommt es rund um das Dreieck Suhl zu erheblichen Verkehrsproblemen. Die Bergung werde voraussichtlich den ganzen Tag andauern.