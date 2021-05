Männer feiern trotz Corona eine Party und kassieren Anzeigen

Die Polizei hat in Wasungen eine Party auflösen müssen. (Symbolfoto)

Wasungen. In Wasungen hat die Polizei eine Party auflösen müssen, da die Teilnehmerzahl gegen die aktuellen Corona-Regeln verstoßen hatten.

Eine für die geltenden Corona-Regeln zu große Party hat acht Männern im Landkreis Schmalkalden-Meiningen Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten eingebracht. Beamte hatten die Männer Polizeiangaben von Montag zufolge nebst erheblicher Mengen Leergut und einer großen Musikanlage auf einem Vereinsgelände zwischen Wasungen und Schwallungen festgestellt. Daraufhin lösten die Beamten die Party am Sonntagmorgen auf. Die Feiernden stammten demnach aus dem Landkreis, aber auch aus Hessen.

Schon vor gut einer Woche hatten Polizisten in Wasungen eine Gartenparty beendet, bei der ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne Abstand gefeiert worden war. Auch in diesem Fall hatten die Beamten Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gestellt. Betroffene müssen in solchen Fälle mit einem Bußgeld rechnen.