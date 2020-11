Sonneberg. In der Nacht zum Samstag sind zwei Männer in einer Wohnung in Sonneberg in Streit geraten. Dabei zückte einer der beiden ein Messer und stach zu.

Männer geraten in Sonneberg in Streit: 24-Jähriger zückt Messer

In der Nacht von Freitag auf Samstag gerieten zwei Männer in einer Wohnung in der Wiesenstraße in Sonneberg in eine körperliche Auseinandersetzung.

Laut Angaben der Polizei sei ein 24-Jähriger in die Küche gegangen, habe ein Messer geholt und auf sein Opfer eingestochen. Dabei fügte er dem 23-jährigem Opfer unter anderen Verletzungen im Bauchbereich zu. Auch der Angreifer sei bei der Attacke verletzt worden. Beide Männer mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wurde der Täter wieder auf freien Fuß gesetzt und ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

