Foto: Henning Most / TA

Hildesheim/Wernrode. Bei dem Absturz eines Ultraleicht-Hubschraubers in der Nähe von Hildesheim, ist am heutigen Donnerstag ein Mann aus Wernrode verletzt worden.

Mann aus Thüringen bei Absturz von Ultraleicht-Hubschrauber verletzt

Nach Angaben der Polizei stürzte die mit zwei Personen besetzte Maschine am Vormittag auf ein Feld in Hildesheim (Niedersachsen) ab. Demnach wurde der Ultraleicht-Hubschrauber zu Testzwecken von einem 48-jährigen Piloten geflogen. Mit an Bord war außerdem ein 60 Jahre alter Mann aus Wernrode im Landkreis Nordhausen. Beide erlitten bei dem Absturz leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte sich der Motor des Hubschraubers kurz nach dem Start abgeschaltet. Anschließend stürzte die Maschine aus 50 bis 100 Metern Höhe ab. Die beiden Männer konnten sich selbstständig ins Freie retten. Sie wurden anschließend in ein Krankenhaus gefahren.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch ein Mitarbeiter der Luftfahrtbehörde am Absturzort. Die Ermittlungen laufen bereits.