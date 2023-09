Mann bei Absturz von Kletterwand schwerst verletzt

Blechhammer. Bei einem Absturz aus mehr als zehn Metern Höhe ist in ein Mann in Südthüringen schwerst verletzt worden. Er wurde ins Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen am Klettersteig dauern an.

Beim Klettern in der Nähe von Blechhammer im Landkreis Sonneberg ist ein Mann abgestürzt und schwerst verletzt worden. Der 46-Jährige war am Sonntag allein an einem Klettersteig unterwegs und stürzte 12 Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er sei mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen worden. Der Grund für den Absturz ist noch unklar, persönliche Gegenstände sowie die Kletterausrüstung des Mannes wurden sichergestellt.

Der Klettergarten befindet sich nach Angaben des Deutschen Alpenvereins in einem ehemaligen Steinbruch und bietet Kletterrouten verschiedener Schwierigkeitsgrade. Laut Polizei ist die Anlage für jedermann frei zugänglich. Einsatzkräfte der Bergwacht und Verantwortliche des Klettervereins hätten die Anlage geprüft, bislang seien keine technischen oder anderen Mängel festgestellt worden.

Die Ermittlungen, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, dauern an.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.