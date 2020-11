Apolda. Bei einem vermeintlich geplanten Überfall wurde ein Mann am Dienstagabend in Apolda schwer verletzt.

Mann bei Überfall auf Parkplatz in Apolda schwer verletzt - drei Personen festgenommen

Am Dienstagabend kam es gegen 21.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in Apolda zu einer Gewaltstraftat. Vermutlich kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein Mann schwerstverletzt. Er musste nach der Betreuung vor Ort durch einen Rettungswagen und einem Notarzt in eine Klinik gebracht werden.

Laut ersten Angaben der Polizei traf sich der Mann am Abend auf dem Parkplatz mit einer Frau. Als diese sich vom Tatort entfernte, wurde er von zwei Männern angegriffen.

Nur unweit Tatorts kam es wenige Minuten später in der Buttstädter Straße zu einer Verhaftung von drei tatverdächtigen Personen. Diese waren in einem roten Kleinwagen Ford KA mit Erfurter Kennzeichen unterwegs. Verhaftet wurden zwei Männer und eine Frau.

Alle Personen wurden zur Polizeidienststelle Apolda verbracht. Neben Streifenbeamten waren auch mehrere zivile Einsatzkräfte an der Verhaftung beteiligt. Am Tatort auf dem Parkplatz wurden durch die Kriminalpolizei Spuren gesichert. Diese leuchteten den Ort aus, fotografierten diesen und dokumentierten Spuren auf dem Boden.

