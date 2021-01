Bei einem Feuer ist in Erfurt ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolbild)

Erfurt. Lebensgefährlich verletzt worden ist ein Mann bei einem Wohnungsbrand in Erfurt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Mann bei Wohnungsbrand in Erfurt lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist nach einem Brand in Erfurt lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer sei in der Nacht zum Donnerstag aus zunächst nicht bekannten Gründen in der Wohnung des 78-Jährigen ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Der 78 Jahre alte Mann, der mit einer anderen Frau in der Wohnung betreut wurde, schwebte demnach in Lebensgefahr und wurde deshalb in ein Spezialkrankenhaus nach Halle (Saale) geflogen. Die Mitbewohnerin blieb unverletzt.

Andere Wohnungen wurden nicht beschädigt. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.