Mann dreht durch, wirft Böller auf spielende Kinder und bedroht sie

Schmalkalden. Wegen spielenden Kindern ist ein Mann in Südthüringen durchgedreht und hat mit seinem rabiaten Vorgehen einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Äußerst rabiat ging am Sonntagnachmittag ein 49-Jähriger in Schmalkalden vor, als er sich sich in seinem Garten von spielenden Kindern gestört fühlte. Wie die Polizei mitteilte, zündete er kurzerhand einen Böller, um die Kinder zu verjagen.

Nachdem diese das Spielen offensichtlich auch nach dem lauten Knall noch nicht einstellten, ging er zu ihnen und bedrohte sie. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Er wurde anschließend in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. Die vier Kinder kamen mit dem Schrecken davon.

