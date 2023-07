Mann droht Frau mit Kind im Einkaufsmarkt Schläge an und Dieb im Wohnhaus erwischt - Die Polizeimeldungen aus Jena

Jena. Ein Mann drohte einer Frau im Einkaufsmarkt mit körperlicher Gewalt und rammte ihren Einkaufswagen, in dem ihr Kleinkind saß. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Jena.

Die Polizeimeldungen aus Jena:

Aggressiver Kunde droht Frau mit Kind Schläge an

Am Mittwochmittag drohte ein Mann einer Kundin in einem Einkaufsmarkt im Kassenbereich in Lobeda-West Schläge an und beleidigte sie. Die Frau war mit ihrem Kleinkind unterwegs. Laut Angaben der Polizei rammte der Mann den Einkaufswagen der Kundin, in welchem sich das Kleinkind befand.

Grund hierfür war offensichtlich, dass die Frau eine der vorderen Kassen nutzen wollte, was dem Mann missfiel. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0193599/2023, entgegen.

Alkoholisierter Mann greift Rettungskräfte an

Am Mittwochnachmittag rief das Personal eines Rettungsdienstes um Unterstützung. Laut Polizei befanden sich die Rettungskräfte in der Naumburger Straße, um einem alkoholisierten Patienten zu helfen. Der Mann war jedoch äußerst aggressiv und versuchte, seine Helfer zu schlagen. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

Geländer im Bereich einer Tiefgarageneinfahrt gerammt

In der Nacht zum Dienstag fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen das Geländer im Bereich einer Tiefgarageneinfahrt in der Goethestraße, wodurch Sachschaden entstand.

Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0193288/2023, entgegen.

Dieb im Keller eines Wohnhauses erwischt

Ein unbekannter Mann wurde am Donnerstag in den frühen Morgenstunden im Keller eines Wohnhauses Am Kaiserberg erwischt. Er flüchtete in Richtung Himmelreich. Wie sich herausstellte, hatte er zuvor aus einem Auto, welches auf dem Grundstück stand, Gegenstände gestohlen.

Personenbeschreibung:

170 - 175 cm groß

untersetzte Gestalt

kurze Haare

graues Tuch vor dem Mund

Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0194160/2023, entgegen.

