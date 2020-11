Mann durch Messerstiche in Hals schwer verletzt – Angreifer tritt auf kleines Mädchen ein

Leutenberg. In einer Wohnung in Leutenberg (Saalfeld-Rudolstadt) ist ein Streit derart eskaliert, dass ein 21-Jähriger mehrfach mit einem Messer zustach. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Bei einer Messerstecherei in einer Wohnung in Leutenberg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist am Sonntagabend ein 46-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war es gegen 19.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zum zwischen mehreren Bewohnern der Wohnung gekommen.

Ersten Ermittlungen zufolge nahm ein 21-Jähriger infolge der verbalen Auseinandersetzung ein Messer aus der Küche auf und beschädigte zunächst die Tür zum Zimmer des 46-Jährigen. Im Anschluss stach er mehrfach im Bereich des Halses auf den Älteren ein und verletzte diesen dadurch schwer, den Angaben nach jedoch nicht lebensgefährlich.

Wie im Nachgang bekannt wurde, hatte sich der 46-Jährige ebenfalls mit einem Messer zur Wehr gesetzt und den 21-Jährigen dadurch leicht verletzt.

Kind unvermittelt angegriffen und verletzt

Der Angreifer flüchtete anschließend aus der Wohnung und traf vor der Haustür auf eine unbeteiligte Familie. Völlig unvermittelt griff der 21-Jährige das 9-jährige Kind an und verletzte es durch Tritte und Schläge. Das Mädchen kam verletzt ins Krankenhaus.

Während des Angriffes auf das Kind trafen die Polizisten am Einsatzort ein und überwältigten den renitenten, stark alkoholisierten Beschuldigten, der im Anschluss festgenommen und im Krankenhaus untergebracht wurde.

Die Kriminalpolizei Saalfeld ermittelt im Falle eines versuchten Tötungsdeliktes. Bis in die Morgenstunden wurden am Tatort Spuren gesichert und Zeugen vernommen.

Nähere Angaben zu den Umständen und Hintergründen der Tat wurden mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe derzeit nicht gemacht.

