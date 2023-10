Mann entblößte Geschlechtsteil vor Kindern: Polizei Nordhausen sucht mit Phantombild nach Unbekanntem

Ein Mann soll sich im Sommer diesen Jahres vor zwei Kindern an seinem Geschlechtsteil rumgespielt haben. Jetzt hat die Polizei ein Phantombild veröffentlicht, dass den Verdächtigen zeigt.

Die Polizei Nordhausen sucht mit einem Phantombild nach einem Mann, der im Verdacht steht, am 18. Juni auf dem Gelände eines Scheunenhofes in Sundhausen vor zwei Kindern sein Geschlechtsteil entblößt und daran manipuliert zu haben.

Foto: Polizei

Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, verweilten die beiden Kinder gegen 16 Uhr auf einem Stein sitzend, als der Mann mit einem Fahrrad zunächst mehrfach an ihnen vorbeifuhr. Er habe nur eine Badehose getragen. Nachdem er die sexuellen Handlungen durchgeführt hatte, habe er sich in unbekannte Richtung entfernt.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

scheinbares Alter: Mitte 50

europäischer Phänotyp

normale Statur

ca. 175 - 180 cm groß

graues "zauseliges" Haar

grauer Dreitagebart

auffällige Brustbehaarung

Das Rad des Täters sei schwarz-weiß gewesen und trug die Aufschrift „Gazelle“. Unmittelbar nach der Tat konnte die Polizei den Mann nicht finden.

Nun suchen die Beamten Zeugen. Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Mann machen, der sich an dem Tattag im Bereich der Kiesseen bei Sundhausen/Nordhausen aufgehalten hat? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen genommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.