Mann fährt in Schlangenlinien über A4 bei Stadtroda

Stadtroda Polizisten haben am Freitag einen Autofahrer gestoppt. Der Mann hatte deutliche Probleme, die Fahrspur einzuhalten und schlingerte sichtbar hin und her.

Am Freitagabend gegen 21.35 Uhr fiel einer Streife der Autobahnpolizei auf der A 4 bei Stadtroda ein roter Opel auf dem mittleren Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. auf.

Laut den Angaben hatte der Fahrer deutliche Probleme, die Fahrspur einzuhalten und schlingerte hin und her. Als die Polizisten an ihm vorbeifuhren, wäre es beinahe zur seitlichen Kollision gekommen, heißt es weiter. Der Mann wurde gestoppt und kontrolliert.

Unter Alkohol und positiver Drogentest

Vor Ort wurde ein Atemalkohol- und Drogentest bei dem 43-Jährigen durchgeführt. Der Anfangsverdacht habe sich dann bestätigt: Der Mann hatte 1,29 Promille und auch der Drogentest fiel positiv aus. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

