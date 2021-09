Mann greift Personen und dann Polizisten in Jena an

Jena. Der 19-Jährige landete in Gewahrsam. Außerdem meldet die Polizei mehrere, teils politische Schmierereien. Ein 25 Meter großes Graffiti verursachte Tausende Euro an Schaden

In der Nacht auf Samstag kam es im Jenaer Stadtzentrum laut Polizei zu mehreren Körperverletzungen.

Samstagmorgen gegen 3 Uhr griff ein 19-Jähriger in der Johannisstraße scheinbar grundlos zunächst eine Gruppe ihm bekannter Personen an und versuchte diese, mit einer Bierflasche zu schlagen. Die Polizeibeamten, welche den Streit zunächst schlichten konnten, griff der Mann aus Eritrea ebenfalls an, blieben jedoch unverletzt.

Der Tatverdächtige wurde vor Ort in Polizeigewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Politische Schmierereien

Von Donnerstag auf Sonntag kam es im gesamten Stadtbereich von Jena zu mehreren Graffitistraftaten mit Bezug zur Bundestagswahl. Unbekannte beschmierten am Wochenende mehrere Gehwege vor Schulen und Wahllokalen sowie mehrere Wahlplakate mit Aufrufen zur aktuellen Klimapolitik in neongelber Farbe. Den Schaden kann die Polizei bisher noch nicht beziffern.

25 Meter großes Graffiti: Tausende Euro Schaden

Am Freitag wurde am Studentenheim am Jakobsplan 1 ein 25 Meter mal 3 Meter großes Graffiti in ca. 35 Meter Höhe entdeckt. Der oder die Täter hatten mit schwarzer Farbe KHS auf die Fassade gemalt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ebenfalls mit KHS wurde die Gaststätte "Scharfe Ecke" beschmiert.

Bereits im Januar hinterließen Unbekannte im Lommerweg und im Ziegelmühlenwegs 14 Graffiti an Hausfassaden mit den Schriftzügen wie „Freibier für alle" und „KHS".

