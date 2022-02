Mann in Luisenthal festgenommen

Luisenthal Haftbefehl am Nachmittag vollstreckt.

Am Mittwoch konnten Polizisten einen Haftbefehl gegen einen Mann in Luisenthal im Kreis Gotha vollstrecken. Bei dem Gesuchten handelte es sich um einen 32-Jährigen. Er konnte am Nachmittag, gegen 15.30 Uhr in Luisenthal festgenommen und in ein Gefängnis gebracht werden.