Mann in Nordhausen lässt Essen anbrennen und muss ins Gefängnis

Nordhausen. Ein 56-jähriger Brandverursacher wurde bereits per Haftbefehl gesucht.

Ein Brandmelder in einer Wohnung verhinderte Montagabend möglicherweise Schlimmeres. Gegen 20.40 Uhr meldete eine Anwohnerin in der Johannes-Thal-Straße in Nordhausen den tönenden Feuermelder, heißt es in einer Polizeimeldung. Die Feuerwehr rückte aus. In der betreffenden Wohnung hatte der 56-jährige Bewohner Essen auf dem Herd stehen lassen und sich betrunken schlafen gelegt, heißt es weiter. Das Essen brannte an und verursachte das Auslösen des Melders.

Der Wohnungsinhaber kam vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus, musste aber nicht stationär aufgenommen werden. Nach Hause durfte er aber nicht. Eine Überprüfung des Mannes ergab laut Polizei, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Polizisten nahmen ihn fest und brachten ihn noch am Abend in eine Justizvollzugsanstalt.

