Ein Mann ist in Neudietendorf erst über die Gleise gelaufen und hat anschließend einen Bahn-Mitarbeiter verletzt. (Archiv)

Mann läuft in Neudietendorf über Gleise und attackiert Bahn-Mitarbeiter

Neudietendorf/Gotha. Ein 67 Jahre alter Bahnmitarbeiter ist in Neudietendorf von einem 29-Jährigen attackiert und verletzt worden. Die Bundespolizei musste eine Streife aus Gotha zur Verstärkung anfordern.

Ein 29 Jahre alter Mann hat am Samstagabend in Neudietendorf einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn geschlagen. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war der Mann zuvor über die Gleise gelaufen und daraufhin von dem 67-jährigen Mitarbeiter angesprochen worden.

Die Bundespolizei verständigte zunächst Streifenbeamten aus Gotha zur Verstärkung, die allerdings auf halben Weg wieder kehrt machen mussten – das Opfer und der Täter waren nämlich nun im Zug nach Gotha. In der Kreisstadt angekommen, wurde der Bahnmitarbeiter medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung und des Verstoßes gegen die Eisenbahnbetriebsordnung.

