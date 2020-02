Sondershausen. Bei einem Arbeitsunfall ist am Dienstag ein 55-Jähriger in Sondershausen schwer verletzt worden.

Mann nach Arbeitsunfall schwer verletzt in Klinik geflogen

Mit einem Rettungshubschrauber ist am Dienstagmittag ein schwer verletzter 55-Jähriger nach einem Arbeitsunfall in Jechaburg in eine Klinik nach Halle/Saale gebracht worden.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann, der für eine Elektrofirma arbeitet, in der Unterstraße eine Satellitenschüssel auf einem Dach installiert. Dabei geriet er ins Rutschten und stürzte mehrere Meter in die Tiefe.

Das Amt für Arbeitsschutz hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

