Mann ohne Führerschein fährt mit 3,5 Promille im Auto durch Erfurt

Erfurt. Stark alkoholisiert ist ein Autofahrer durch Erfurt gefahren. Er fiel der Polizei auf, weil er einen großen Fehler machte.

In Erfurt ist ein 35 Jahre alter Mann ohne Führerschein mit 3,5 Promille Auto gefahren. Wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mitteilte, hielt ihn die Polizei an, da er gegen die Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße fuhr.

Nachdem der Mann mehrfach versuchte, sich der Kontrolle zu widersetzen, konnte sein hoher Alkoholwert festgestellt werden. Wegen seines stark alkoholisierten Zustands wurde der Mann daraufhin ins Krankenhaus gebracht.