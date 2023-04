Mann onanierte vor 38-Jähriger - Mutmaßlicher Exhibitionist nun identifiziert

Gera/Schwaara. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnte ein mutmaßlicher Täter namentlich identifiziert werden. Er hatte sich am Samstag vor einer 38-Jährigen entkleidet und begann dann zu onanieren.

Die Kripo in Gera hatte am Samstag die Ermittlungen zu einer exhibitionistischen Handlung in Schwaara, bei der eine 38-jährige Frau belästigt worden war, übernommen.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte der bislang unbekannte Mann nunmehr ausfindig gemacht werden. Es handelt sich laut Landespolizeiinspektion Gera um einen 33-jährigen, polizeibekannten Mann. Die Ermittlungen dauern weiter an.

