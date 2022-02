Mann randaliert in Bank in Gera und ruft dann selbst die Polizei

Gera. Ein 24-Jähriger wütete in einer Bank in Gera und versuchte unter anderem, einen Tresor zu stehlen. Dann rief er selbst die Polizei.

Ein Randalierer hat am Donnerstagabend nach seiner Tat in Gera selbst die Polizei gerufen. Laut einer Mitteilung nahmen Beamte den 24-Jährigen gegen 20.30 Uhr in einer Bank in der Leipziger Straße fest. Dort hatte er im SB-Bereich zuvor das Sicherheitsglas zum Kundencenter zertrümmert. Außerdem versuchte er, einen Stahltresor aus der Bank zu ziehen.

Das gelang ihm allerdings nicht. Die Polizei erreichte ein automatischer Alarm aus der Bank. Dieser blieb aber nicht die einzige Verständigung. So rief der 24-Jährige nach seinem Vandalismus-Anfall selbst die Einsatzkräfte. Die eilten herbei – und nahmen ihn fest. Nun ermittelt die Kripo. Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 melden.