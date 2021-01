Die Polizei war in der Geraer Hußstraße im Einsatz (Symbolbild).

Gera. Ein Mann unter Drogeneinfluss hat in Gera für einen Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr gesorgt.

Mann schreit in Wohnung herum und hängt sich an Balkonbrüstung

Ein unter Drogen stehender Mann hat am Donnerstag für einen Einsatz in der Hußstraße in Gera gesorgt.

Gegen 7.25 Uhr sei bei der Geraer Polizei die Mitteilung eingegangen, dass ein 24-Jähriger in seiner Wohnung umherschreie, teilt die Polizei am Freitag mit. Er habe sich auch wiederholt von außen an die Balkonbrüstung gehängt.

Da der junge Mann seine Wohnungstür nicht öffnete, baute die Feuerwehr ein Sprungtuch auf und öffnete die Wohnungstür.

Die Polizei fixierte den aggressiven und offensichtlich unter Betäubungsmitteln stehenden Mann und übergab ihn in die Obhut von medizinischem Fachpersonal.

In der Wohnung des 24-Jährigen befanden sich verschiedene illegale Betäubungsmittel. Diese wurden beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

