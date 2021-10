Mann springt in Buttstädt vor Auto und bedroht Frau mit Fleischklopfer

Fleischhammer mit gezacktem Profil auf Küchenarbeitsplatte Küche Haushalt *** Meat hammer with jagged profile on kitchen countertop kitchen budget

Außerdem meldet die Polizei in Erfurt eine Einbruch- und Diebstahlserie.

Angriff mit Fleischklopfer

Ein polizeibekannter 31-Jähriger hat am Freitagabend gegen 17 Uhr in Buttstädt eine 60-jährige Autofahrerin mit einem Fleischklopfer bedroht. Der Mann sprang ohne ersichtlichen Grund auf die Fahrbahn und zwang die Frau so zum Anhalten. Anschließend drohte er ihr mit dem Fleischklopfer Schläge an.

Der Ehemann eilte seiner Frau zu Hilfe und stieß den Angreifer weg. Dabei brach ein Teil des Fleischklopfers ab und traf den 31-jährigen Mann am Kopf. Den verletzten Täter erwarten jetzt mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Serie von Fahrraddiebstählen und Kellereinbrüchen

Am Wochenende kam es in Erfurt vermehrt zu Kellereinbrüchen. In der Adalbertstraße entwendeten Unbekannte vom Hinterhof eines Mehrfamilienhauses ein Mountainbike im Wert von 500 Euro. In der Bahnhofstraße wurde ein hochwertiges E-Bike samt Zubehör aus einem Keller gestohlen. Der Schaden wird hierbei auf über 4.000 Euro geschätzt. In der Johannesstraße wurde ebenfalls ein Keller aufgebrochen. Dort wurde ein Stand-Up-Paddle Board und Reisezubehör im Wert von über 1.000 Euro geklaut. In der Lassallestraße versuchten unbekannte Täter erfolglos in den Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Die Tür hielt dem Angriff stand, jedoch entstand bei dem Einbruchversuch erheblicher Sachschaden.

