Die Polizei wurde am Freitagabend in die Nordhäuser Töpferstraße gerufen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann stürzt in Nordhausen von Balkon

Zu einem tödlichen Fenstersturz ist es am späten Freitagabend in Nordhausen gekommen. Gegen 22.19 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein, dass an einem Wohnblock in der Töpferstraße ein Mann am Boden liegt. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort konnte nur noch dessen Tod festgestellt werden. Die Polizei geht von einem Suizid aus. Offenbar hatte sich der Mann vom Balkon seiner Wohnung aus, die im fünften Stock des Hochhauses lag, in die Tiefe gestürzt. Einen Abschiedsbrief hinterließ er nicht, teilte die Polizei abschließend mit.