Mann tritt Hund und bedroht Sicherheitsdienst – Ladendieb wurde mit Haftbefehl gesucht

Die Meldungen der Polizei für Jena.

Am Samstagnachmittag wurde ein 59-Jähriger in Jena laut Polizei von mehreren Menschen dabei beobachtet, wie er in der Goethe-Galerie seinen Hund trat und schlug. Die Zeugen zogen den Sicherheitsdienst hinzu, den der mutmaßliche Täter bedrohte. Der Mann konnte von Polizeibeamten in der Umgebung gestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Zeugen sollen sich bei der Polizei Jena unter Telefon 03641/81-0 melden.

Mit Haftbefehl gesuchter Ladendieb

Am Samstagnachmittag ging ein 36-Jähriger laut Polizei in ein Lebensmittelgeschäft in der Jenaer Innenstadt, um dort Alkohol zu stehlen. Ein Ladendetektiv stellte den Mann und informierte die Polizei. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl bestand. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Mehrere Autofahrer unter Alkohol oder Drogen

Am Freitag und Samstag führte die Polizei in Jena mehrere Verkehrskontrollen durch. Insgesamt wurden sieben Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln erwischt. Gegen diese wurden Straf- beziehungsweise Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.