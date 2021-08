Mann verletzt in Berka Nachbarn mit Motorsense

Berka/Werra In Berka/Werra ist ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Ein 57-Jähriger muss sich jetzt wegen mehrerer Vergehen verantworten.

Am Samstag wurde die Polizei zu einen Nachbarschaftsstreit nach Berka/Werra im Wartburgkreis gerufen. Wie die Polizei am Sonntag informierte, war dort ein wohl schon länger schwellender Streit eskaliert. Ein 57-Jähriger habe in der Vergangenheit beim Rasenmähen mit der Motorsense das Haus seines Nachbarn beschädigt. Am Samstag sei er wieder mit der Motorsense zugange gewesen und als sein 31-jähriger Nachbar sah, wie er wieder die Hauswand beschädigte, nahm er dies mit dem Handy auf.

Daraufhin habe der 57-Jährige den 31-Jährigen mit der Motorsense am Fuß verletzt und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 57-jährige Mann müsse sich nun wegen Gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch verantworten.

