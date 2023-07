Mann von umkippendem Traktor-Anhänger erfasst und schwer verletzt

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Wasungen. Ein Mann wurde am frühen Sonntagabend im Wasungener Ortsteil Unterkatz (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) von einem umkippenden Traktor-Anhänger erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizei Suhl am Montag mitteilte, wollte der Mann den Anhänger, auf dem ein Wasserfass stand, vom Traktor abkuppeln. Dabei kippte der Anhänger laut Polizei nach hinten und erfasste den Mann mit der Kuppelstange, sodass er nach oben geschleudert wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

