Mann will in Arnstadt Unkraut vernichten und setzt zwei Bäume und Markise in Brand

Arnstadt Bei der Vernichtung von Unkraut hat ein Gartenbesitzer in Arnstadt einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Ein 73-jähriger Gartenbesitzer verbrannte am Samstagabend mit einem Gasbrenner in seinem Garten in der Gartenanalge "Am Kesselbrunnen" Unkraut. Der Mann sei dabei jedoch unvorsichtig vorgegangen, teilte die Polizei mit.

Er habe noch zwei Bäume im Garten in Brand gesetzt. Außerdem griff das Feuer auf die Markise der Gartenlaube über und Funkenflug führte zu weiteren Schäden in dem Nachbargarten.

Mann verletzte sich im Gesicht

Der Mann versuchte das Feuer selbst zu löschen, verbrannte sich jedoch dabei im Gesicht. Die Feuerwehr löschte den Brand.

